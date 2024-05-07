Рейс из Екатеринбурга в Египет задержали на 9 часов. Скрин

08 мая 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь в Египет 7 мая в 15:15 (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на девять часов задержали вылет рейса Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. Вылет рейса ZF-937 Екатеринбург — Шарм Эль Шейх авиакомпании Azur Air должен был состоятся 7 мая в 15:15 по местному времени. Однако воздушное судно вылетело 8 мая в 00:06. Читатель URA.RU сообщил, что рейс переносили каждые 15-30 минут. «Есть знакомый, который работает в аэропорту, он сказал, что якобы поломка. А так как у нас запчастей нет, то их должны доставить из Турции ближайшим рейсом, но никто эту информацию не подтверждает, так как никто не выходит на связь. Воду и еду дают», — рассказал собеседник. Официальная причина задержки рейса пока неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта, а также отправил запрос авиакомпании Azur Air. Ответ ожидается. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на девять часов задержали вылет рейса Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. Вылет рейса ZF-937 Екатеринбург — Шарм Эль Шейх авиакомпании Azur Air должен был состоятся 7 мая в 15:15 по местному времени. Однако воздушное судно вылетело 8 мая в 00:06. Читатель URA.RU сообщил, что рейс переносили каждые 15-30 минут. «Есть знакомый, который работает в аэропорту, он сказал, что якобы поломка. А так как у нас запчастей нет, то их должны доставить из Турции ближайшим рейсом, но никто эту информацию не подтверждает, так как никто не выходит на связь. Воду и еду дают», — рассказал собеседник. Официальная причина задержки рейса пока неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта, а также отправил запрос авиакомпании Azur Air. Ответ ожидается.