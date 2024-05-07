07 мая 2024

Рейс из Екатеринбурга в Египет задержали на 9 часов. Скрин

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, azur air, самолет, azurair
Самолет должен был вылететь в Египет 7 мая в 15:15 (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на девять часов задержали вылет рейса Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Вылет рейса ZF-937 Екатеринбург — Шарм Эль Шейх авиакомпании Azur Air должен был состоятся 7 мая в 15:15 по местному времени. Однако воздушное судно вылетело 8 мая в 00:06.

Читатель URA.RU сообщил, что рейс переносили каждые 15-30 минут. «Есть знакомый, который работает в аэропорту, он сказал, что якобы поломка. А так как у нас запчастей нет, то их должны доставить из Турции ближайшим рейсом, но никто эту информацию не подтверждает, так как никто не выходит на связь. Воду и еду дают», — рассказал собеседник.

Официальная причина задержки рейса пока неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта, а также отправил запрос авиакомпании Azur Air. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на девять часов задержали вылет рейса Екатеринбург — Шарм Эль Шейх (Египет). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. Вылет рейса ZF-937 Екатеринбург — Шарм Эль Шейх авиакомпании Azur Air должен был состоятся 7 мая в 15:15 по местному времени. Однако воздушное судно вылетело 8 мая в 00:06. Читатель URA.RU сообщил, что рейс переносили каждые 15-30 минут. «Есть знакомый, который работает в аэропорту, он сказал, что якобы поломка. А так как у нас запчастей нет, то их должны доставить из Турции ближайшим рейсом, но никто эту информацию не подтверждает, так как никто не выходит на связь. Воду и еду дают», — рассказал собеседник. Официальная причина задержки рейса пока неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта, а также отправил запрос авиакомпании Azur Air. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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