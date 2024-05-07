Мэрия Екатеринбурге разрешила застройку Березовой рощи в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» застроит Березовую рощу, за которую долго боролись местные жители. Проект планировки территории утвердил мэр Алексей Орлов. Документ появился на сайте администрации.
«Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Краснолесья — Чкалова — Академика Вонсовского — Анатолия Мехренцева», — сказано в постановлении. Оно вступает в силу со дня его подписания — 7 мая.
Согласно документу, зона застройки многоэтажными домами составляет 18,1 гектара. Вместе с существующими домами обща жилплощадь составит 246 тысяч квадратных метров. Также там появится парковка на 1240 машиномест, образовательный центр на 1500 школьных и 350 дошкольных мест, а под коммерческую недвижимость выделили 13,3 тысячи «квадратов».
Развитие территории разделено на пять этапов. Последний планируется закончить до декабря 2027 года.
Екатеринбуржцы выступали за сохранение рощи с 2018 года. Активисты устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции, а также писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. Неизвестные даже поджигали территорию.
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