07 мая 2024

Мэрия Екатеринбурге разрешила застройку Березовой рощи в Академическом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Березовая роща в микрорайоне Академический. Екатеринбург, березовая роща
Развитие территории разделили на пять этапов Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» застроит Березовую рощу, за которую долго боролись местные жители. Проект планировки территории утвердил мэр Алексей Орлов. Документ появился на сайте администрации.

«Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Краснолесья — Чкалова — Академика Вонсовского — Анатолия Мехренцева», — сказано в постановлении. Оно вступает в силу со дня его подписания — 7 мая.

Согласно документу, зона застройки многоэтажными домами составляет 18,1 гектара. Вместе с существующими домами обща жилплощадь составит 246 тысяч квадратных метров. Также там появится парковка на 1240 машиномест, образовательный центр на 1500 школьных и 350 дошкольных мест, а под коммерческую недвижимость выделили 13,3 тысячи «квадратов».

Развитие территории разделено на пять этапов. Последний планируется закончить до декабря 2027 года.

Екатеринбуржцы выступали за сохранение рощи с 2018 года. Активисты устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции, а также писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. Неизвестные даже поджигали территорию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» застроит Березовую рощу, за которую долго боролись местные жители. Проект планировки территории утвердил мэр Алексей Орлов. Документ появился на сайте администрации. «Постановляю: утвердить проект планировки территории в границах улиц Краснолесья — Чкалова — Академика Вонсовского — Анатолия Мехренцева», — сказано в постановлении. Оно вступает в силу со дня его подписания — 7 мая. Согласно документу, зона застройки многоэтажными домами составляет 18,1 гектара. Вместе с существующими домами обща жилплощадь составит 246 тысяч квадратных метров. Также там появится парковка на 1240 машиномест, образовательный центр на 1500 школьных и 350 дошкольных мест, а под коммерческую недвижимость выделили 13,3 тысячи «квадратов». Развитие территории разделено на пять этапов. Последний планируется закончить до декабря 2027 года. Екатеринбуржцы выступали за сохранение рощи с 2018 года. Активисты устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции, а также писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. Неизвестные даже поджигали территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...