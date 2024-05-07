Установлена причина жуткого пожара в высотке на Союзной в Екатеринбурге

Пожар в высотке на улице Союзная в Екатеринбурге, во время которого с 20-го этажа сорвался человек, начался с кухни. Там компания собутыльников разжигала угли для кальяна. Именно эта версия является у силовиков основной, рассказал URA.RU информированный источник.
«Двое мужчин [ранее озвучивали, что было трое мужчин и одна девушка — прим.URA.RU] познакомились накануне в баре и один пришел к другому в гости. Они выпивали, а днем 7 мая решили разжечь угли для кальяна на кухонной плите. Начался пожар. Один мужчина вылез на балкон со стороны фасада, повис, но не удержался и рухнул вниз. Второй оказался внутри жилища, охваченного огнем», — рассказал собеседник агентства.
Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, но не тяжелые, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. В общей сложности площадь возгорания составила 53 квадратных метра. По факту происшествия ведет проверку СКР, также назначена пожарно-техническая экспертиза.
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