07 мая 2024

Установлена причина жуткого пожара в высотке на Союзной в Екатеринбурге

Пожар, во время которого екатеринбуржец сорвался с 20 этажа, начался с кальяна
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, дым, пожар, рация, многоквартирный дом, пожарные
Мужчины разжигали угли для кальяна на плите, из-за чего случился пожар Фото:
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Пожар в высотке на улице Союзная в Екатеринбурге, во время которого с 20-го этажа сорвался человек, начался с кухни. Там компания собутыльников разжигала угли для кальяна. Именно эта версия является у силовиков основной, рассказал URA.RU информированный источник.

«Двое мужчин [ранее озвучивали, что было трое мужчин и одна девушка — прим.URA.RU] познакомились накануне в баре и один пришел к другому в гости. Они выпивали, а днем 7 мая решили разжечь угли для кальяна на кухонной плите. Начался пожар. Один мужчина вылез на балкон со стороны фасада, повис, но не удержался и рухнул вниз. Второй оказался внутри жилища, охваченного огнем», — рассказал собеседник агентства.

Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, но не тяжелые, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. В общей сложности площадь возгорания составила 53 квадратных метра. По факту происшествия ведет проверку СКР, также назначена пожарно-техническая экспертиза.

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Пожар в высотке на улице Союзная в Екатеринбурге, во время которого с 20-го этажа сорвался человек, начался с кухни. Там компания собутыльников разжигала угли для кальяна. Именно эта версия является у силовиков основной, рассказал URA.RU информированный источник. «Двое мужчин [ранее озвучивали, что было трое мужчин и одна девушка — прим.URA.RU] познакомились накануне в баре и один пришел к другому в гости. Они выпивали, а днем 7 мая решили разжечь угли для кальяна на кухонной плите. Начался пожар. Один мужчина вылез на балкон со стороны фасада, повис, но не удержался и рухнул вниз. Второй оказался внутри жилища, охваченного огнем», — рассказал собеседник агентства. Упавший с балкона мужчина погиб — он умер в машине скорой помощи. Второго удалось спасти: он тоже получил травмы, но не тяжелые, и после осмотра врачами в больнице был отпущен домой. В общей сложности площадь возгорания составила 53 квадратных метра. По факту происшествия ведет проверку СКР, также назначена пожарно-техническая экспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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