07 мая 2024

В Екатеринбурге хулиганы ударили битой самокатчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, насилие, грабеж, агрессия
Парни с битой и камнями в руках нападали на прохожих (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше хулиганы ударили битой самокатчика. Также дебоширы крушили все вкруг и приставали к прохожим. Об этом сообщили очевидцы.

«Два неадекватных с битой лезли к прохожим, ломали водосточные трубы, пытались разбить стекла и переворачивали урны. Ударили битой парня, который ехал на электросамокате», — передает E1.ru со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что дебоширы пытались напасть на мужчину, который шел с женой. «Тому, кто решил защитить пару, кинули камни в голову», — сказано в тексте.

По итогу одному из хулиганов «дали отпор». Очевидцы заметили его лежащем на земле.

Сколько человек пострадало от рук хулиганов — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на Уралмаше хулиганы ударили битой самокатчика. Также дебоширы крушили все вкруг и приставали к прохожим. Об этом сообщили очевидцы. «Два неадекватных с битой лезли к прохожим, ломали водосточные трубы, пытались разбить стекла и переворачивали урны. Ударили битой парня, который ехал на электросамокате», — передает E1.ru со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что дебоширы пытались напасть на мужчину, который шел с женой. «Тому, кто решил защитить пару, кинули камни в голову», — сказано в тексте. По итогу одному из хулиганов «дали отпор». Очевидцы заметили его лежащем на земле. Сколько человек пострадало от рук хулиганов — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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