В Екатеринбурге хулиганы ударили битой самокатчика

В Екатеринбурге на Уралмаше хулиганы ударили битой самокатчика. Также дебоширы крушили все вкруг и приставали к прохожим. Об этом сообщили очевидцы.
«Два неадекватных с битой лезли к прохожим, ломали водосточные трубы, пытались разбить стекла и переворачивали урны. Ударили битой парня, который ехал на электросамокате», — передает E1.ru со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что дебоширы пытались напасть на мужчину, который шел с женой. «Тому, кто решил защитить пару, кинули камни в голову», — сказано в тексте.
По итогу одному из хулиганов «дали отпор». Очевидцы заметили его лежащем на земле.
Сколько человек пострадало от рук хулиганов — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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