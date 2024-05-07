Владелец уральских газет и журналов избавляется от бизнеса

07 мая 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Издательским домом Сидоров владел с начала «нулевых» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На медиарынке Свердловской области перестановки: издательский дом «Медиа круг» покинул или сделает это в ближайшее время Алексей Сидоров, который владел им больше 20 лет. Об этом URA.RU рассказал источник в политтусовке. Нового владельца (если он уже есть) собеседник не назвал. «Но есть информация, что интерес проявили федеральные игроки. Работа издательского дома, по предварительным данным, меняться не будет, коллектив, учитывая его опыт, сохранят», — поделился источник. Связаться с Сидоровым не удалось, его телефон оказался выключен. В приемной издательского дома сообщили, что директора на месте нет, комментировать ситуацию его представители отказались. «Медиа Круг» выпускает журнал «Свадебный вальс» (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск), газеты «Пенсионер» (Свердловская область), «Депутатский круг» (распространяется через полпредство президента РФ в УрФО, региональные партии), «Опора бизнеса (УрФО), «Пенсионер России» и «Тайна жизни» (по всей России). Также холдинг разрабатывает макеты, оказывает полиграфические услуги, организует встречи рекламодателей с потенциальными клиентами — так сказано на сайте ИД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На медиарынке Свердловской области перестановки: издательский дом «Медиа круг» покинул или сделает это в ближайшее время Алексей Сидоров, который владел им больше 20 лет. Об этом URA.RU рассказал источник в политтусовке. Нового владельца (если он уже есть) собеседник не назвал. «Но есть информация, что интерес проявили федеральные игроки. Работа издательского дома, по предварительным данным, меняться не будет, коллектив, учитывая его опыт, сохранят», — поделился источник. Связаться с Сидоровым не удалось, его телефон оказался выключен. В приемной издательского дома сообщили, что директора на месте нет, комментировать ситуацию его представители отказались. «Медиа Круг» выпускает журнал «Свадебный вальс» (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск), газеты «Пенсионер» (Свердловская область), «Депутатский круг» (распространяется через полпредство президента РФ в УрФО, региональные партии), «Опора бизнеса (УрФО), «Пенсионер России» и «Тайна жизни» (по всей России). Также холдинг разрабатывает макеты, оказывает полиграфические услуги, организует встречи рекламодателей с потенциальными клиентами — так сказано на сайте ИД.