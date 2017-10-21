Шнуров посвятил куплет в песне Екатеринбургу

Шнуров порадовал уральцев
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров посвятил куплет Екатеринбургу во время концерта в столице Среднего Урала.
Приятный для горожан перфоманс произошел во время исполнения хита в «Питере —пить». В середине песни Шнуров пропел несколько строк о достопримечательностях и инфраструктурных объектах города. Как сообщают читатели «URA.RU», в частности, певец упомянул аэропорт «Кольцово».
Позже те же строчки исполнил рэпер ST, который приехал вместе со всей группировкой «Ленинград» на концерт в Екатеринбург, который проходит в КРК Уралец.