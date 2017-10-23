Тюменцы призвали автолюбителей проверять машины перед выездом, поскольку под капотом автомобиля могут прятаться животные. Фотографию котенка, который забрался в машину в поисках тепла, опубликовал в соцсетях один из подписчиков группы «Инцидент Тюмень».
«Проверял машину сегодня, перед выездом, а там вот это. Только колбасой удалось выманить, — написал Олег Б. и опубликовал фото, на котором видна мордочка серого котенка. — Уже сейчас начинаются первые холода, и кошки в поиске тепла забираются под капоты машин во дворах. Огромная просьба! Перед тем как завести автомобиль, убедитесь, что под капотом вашей машины не находится животное».
Выяснилось, что эта проблема тюменским водителям знакома. «У меня постоянно кошки под капотом спят, замучился грязь за ними убирать», — написал один из пользователей. «А ещё прячутся от собак, последние, пытаясь добраться до них, ломают бампера, кусают крылья», — рассказала другая тюменка.
Между тем, пост оказался «баяном». Этот же снимок с таким же текстом в разное время появлялся в пабликах других городов в социальных сетях. «Этот котенок уже сдох, так как это фото было сделано лет 20 назад. Ждем в следующем году этот пост, и через год…и два…и три», — съехидничал один из подписчиков тюменской группы.