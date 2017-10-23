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Главные новости Тюменской области
12:27  23 октября 2017 0

«Этот котенок уже сдох». Тюменцев призвали искать животных в машинах. ФОТО

Оказалось, что фото с котенком давно гуляет по пабликам разных городовФото: страница "Инцидент Тюмень" в соцсети "ВКонтакте"

Тюменцы призвали автолюбителей проверять машины перед выездом, поскольку под капотом автомобиля могут прятаться животные. Фотографию котенка, который забрался в машину в поисках тепла, опубликовал в соцсетях один из подписчиков группы «Инцидент Тюмень».

«Проверял машину сегодня, перед выездом, а там вот это. Только колбасой удалось выманить, — написал Олег Б. и опубликовал фото, на котором видна мордочка серого котенка. — Уже сейчас начинаются первые холода, и кошки в поиске тепла забираются под капоты машин во дворах. Огромная просьба! Перед тем как завести автомобиль, убедитесь, что под капотом вашей машины не находится животное».

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Фото: скриншот страницы «Вконтакте»

Выяснилось, что эта проблема тюменским водителям знакома. «У меня постоянно кошки под капотом спят, замучился грязь за ними убирать», — написал один из пользователей. «А ещё прячутся от собак, последние, пытаясь добраться до них, ломают бампера, кусают крылья», — рассказала другая тюменка.

Между тем, пост оказался «баяном». Этот же снимок с таким же текстом в разное время появлялся в пабликах других городов в социальных сетях. «Этот котенок уже сдох, так как это фото было сделано лет 20 назад. Ждем в следующем году этот пост, и через год…и два…и три», — съехидничал один из подписчиков тюменской группы.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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