«Уральские авиалинии» на девять часов оставили пассажиров в Таджикистане

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на девять часов задерживает рейс из Душанбе (Таджикистан). Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, Airbus A321 должен был прибыть в Екатеринбург 23 октября в 4:50, но приземление отложили до 13:45.
В пресс-службе авиакомпании «URA.RU» пояснили, что рейс задержан по технической причине. «Уральские авиалинии» направили к путешественникам резервный борт. «Время задержки увеличилось также по причине технической посадки для дозаправки в Бишкеке в связи с отсутствием топлива в Таджикистане», — отметили в компании.
Вылета ожидают 98 пассажиров, им предоставили напитки, горячее питание, места в гостинице. Также из расписания выбились еще два рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга. Самолет в Анталью вылетает с шестичасовым опозданием в 11:55, на четыре часа перенесен вылет в Сочи — 16:05 вместо 11:55.