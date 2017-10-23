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11:58  23 октября 2017 0

«Уральские авиалинии» на девять часов оставили пассажиров в Таджикистане

Пикет по вопросам качества горячей и холодной воды на Химмаше. Екатеринбург , самолет, уральские авиалинии, боинг, полет, небо
Вылета ожидают 98 пассажировФото: Анна Майорова © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на девять часов задерживает рейс из Душанбе (Таджикистан). Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, Airbus A321 должен был прибыть в Екатеринбург 23 октября в 4:50, но приземление отложили до 13:45.

В пресс-службе авиакомпании «URA.RU» пояснили, что рейс задержан по технической причине. «Уральские авиалинии» направили к путешественникам резервный борт. «Время задержки увеличилось также по причине технической посадки для дозаправки в Бишкеке в связи с отсутствием топлива в Таджикистане», — отметили в компании.

Вылета ожидают 98 пассажиров, им предоставили напитки, горячее питание, места в гостинице. Также из расписания выбились еще два рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга. Самолет в Анталью вылетает с шестичасовым опозданием в 11:55, на четыре часа перенесен вылет в Сочи — 16:05 вместо 11:55.

Виктор Дорофеев
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