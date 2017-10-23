Прокуратура отказалась проверять «Матильду» по просьбе Поклонской

Генпрокуратура рассмотрела обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу проката кинокартины «Матильда». Специалисты ведомства не обнаружили оснований для того, чтобы проводить дополнительную проверку фильма, отмечается в телеграм-канале прокуратуры.
По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, генпрокурор России Юрий Чайка проанализировал видеообращение депутата Поклонской, но не увидел оснований для организации допроверки в отношении «Матильды».
В сообщении также говорится, что ранее Центр экспертиз Петербургского госуниверситета исследовал трейлер фильма и не обнаружил в нем ненависти, вражды и оскорбления чувств верующих, о которых говорила Поклонская.
Как ранее сообщало «URA.RU», Ельцин Центр усилит охрану в ходе показа «Матильды».