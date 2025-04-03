В России могут ввести налоговый вычет на свадьбу до 300 тысяч рублей

В России могут ввести налоговый вычет на свадьбу, который позволит молодоженам вернуть часть затрат на организацию торжества. Предложение с такой инициативой внесли депутаты партии ЛДПР в Государственную Думу.
Идея заключается в том, чтобы поддержать молодые семьи на начальном этапе их совместной жизни, облегчив финансовую нагрузку связанную с проведением свадьбы. Согласно предложению, супруги смогут воспользоваться вычетом в течение трех лет после регистрации брака и вернуть себе до 300 тысяч рублей (не больше 150 тысяч рублей на каждого).
«Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов для SHOT. Предложение еще должно пройти ряд обсуждений и утверждений, но его реализация может стать значимым шагом в поддержке семейных ценностей и стимулировании заключения браков среди молодого поколения России.
Инициатива введения налогового вычета на свадьбу от депутатов ЛДПР приходит на фоне аналогичных предложений по поддержке молодых семей, включая идею «квартирного кешбека» от фракции «Новые люди», которая предлагает налоговый вычет за аренду жилья. Соответствующее предложение было внесено депутатами Госдумы от фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым и Александром Деминым.
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