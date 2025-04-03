Набиулина призвала россиян перестать верить в волшебство. Видео

Набиуллина: ключевая ставка ЦБ — не волшебная палочка
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Снижение ключевой ставки может сильно ударить по экономике России, заявила Набиуллина
Снижение ключевой ставки может сильно ударить по экономике России, заявила Набиуллина Фото:

Россияне не должны рассчитывать на «волшебство» при снижении ключевой ставки. Такое заявление на заседании в Госдуме сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка», — заявила Набиуллина. Она добавила, что решение о снижении ключевой ставки не должно приниматься без учета высокой инфляции, так как это может вызвать резкий рост цен и рыночных ставок.

Набиуллина отметила, что дальнейшее повышение ключевой ставки возможно из-за инфляционных рисков. На последнем заседании в марте снижение ставки не рассматривалось, подчеркнула глава Банка России.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что возможно дальнейшее увеличение ключевой ставки в России, если снижение инфляции будет происходить медленнее, чем ожидается. В случае замедления темпов инфляции, которые прогнозируются на уровне 7-8% в этом году и 4% в следующем, совет директоров может рассмотреть вопрос о повышении ставки, передает Pravda.Ru.

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Россияне не должны рассчитывать на «волшебство» при снижении ключевой ставки. Такое заявление на заседании в Госдуме сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка», — заявила Набиуллина. Она добавила, что решение о снижении ключевой ставки не должно приниматься без учета высокой инфляции, так как это может вызвать резкий рост цен и рыночных ставок. Набиуллина отметила, что дальнейшее повышение ключевой ставки возможно из-за инфляционных рисков. На последнем заседании в марте снижение ставки не рассматривалось, подчеркнула глава Банка России. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что возможно дальнейшее увеличение ключевой ставки в России, если снижение инфляции будет происходить медленнее, чем ожидается. В случае замедления темпов инфляции, которые прогнозируются на уровне 7-8% в этом году и 4% в следующем, совет директоров может рассмотреть вопрос о повышении ставки, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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