Путин выдвинул экс-министра юстиции Коновалова на должность судьи КС

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Путин выдвинул Коновалова на должность судьи Конституционного суда
Путин выдвинул Коновалова на должность судьи Конституционного суда Фото:

Президент России Владимир Путин выдвинул своего полпреда в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова на должность судьи КС. Об этом рассказал председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«3 апреля в Совет Федерации поступило представление президента РФ о назначении на должность судьи Конституционного суда РФ Коновалова Александра Владимировича», _ написал Клишас в своем telegram-канале. Он добавил, что кандидатура будет обсуждена 15 апреля.

Судьи КС назначаются Советом Федерации тайным голосованием по предложениям президента. Коновалов занимает пост полпреда в Конституционном суде с 31 января 2020 года.

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Президент России Владимир Путин выдвинул своего полпреда в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова на должность судьи КС. Об этом рассказал председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «3 апреля в Совет Федерации поступило представление президента РФ о назначении на должность судьи Конституционного суда РФ Коновалова Александра Владимировича», _ написал Клишас в своем telegram-канале. Он добавил, что кандидатура будет обсуждена 15 апреля. Судьи КС назначаются Советом Федерации тайным голосованием по предложениям президента. Коновалов занимает пост полпреда в Конституционном суде с 31 января 2020 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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