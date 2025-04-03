Путин выдвинул экс-министра юстиции Коновалова на должность судьи КС

Президент России Владимир Путин выдвинул своего полпреда в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова на должность судьи КС. Об этом рассказал председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«3 апреля в Совет Федерации поступило представление президента РФ о назначении на должность судьи Конституционного суда РФ Коновалова Александра Владимировича», _ написал Клишас в своем telegram-канале. Он добавил, что кандидатура будет обсуждена 15 апреля.
Судьи КС назначаются Советом Федерации тайным голосованием по предложениям президента. Коновалов занимает пост полпреда в Конституционном суде с 31 января 2020 года.
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