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Главные новости Свердловской области
12:29  24 октября 2017 0

Екатеринбуржцы борются за спасение крупнейшей в городе площадки для выгула собак

Собачья площадка примыкает прямо к проезжей частиФото: "Собачья площадка Верх-Исетского района города Ек", "ВК"

Уральские собаководы всерьез опасаются, что крупнейшая в городе площадка для выгула собак на улице Металлургов будет закрыта, а на ее месте откроют автостоянку.

«У нас большая площадка общей площадью 2000 квадратных метров. Мы тут все облагородили за свой счет, поставили тренажеры для дрессировки, ремонтируем. В городе есть еще несколько площадок для собак, но они маленькие, раза в три меньше, чем у нас, — рассказала „URA.RU“ активистка Елена Гайдук. — Заместитель главы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройства Константин Кудрявцев мне лично говорил, что ему гораздо удобнее было бы нас закрыть, а на этом месте устроить автостоянку».

Панические настроения у собаководов возникли после того, как вечером на площадку для собак приехал некий мужчина и срезал новый забор, который был установлен буквально три месяца назад. «Последние 10-12 лет у нас периодически порываются отобрать площадку под стоянку, но по бумагам не срастается. Потом собачники долго выбивали ремонт. Там с обеих сторон дорога, машины, опасно. В конце концов, в мае был тендер на 218 тысяч рублей, а через полтора месяца нам наконец поставили забор. И тут приезжает какой-то мужчина, никаких документов не показывает и спиливает наш забор. Сказал, что он подрядчик, ставил это ограждение, но администрация ему не заплатила и он его забирает. Предупредил, что позже нам поставят другой забор», — добавила Гайдук.

Активистка опасается, что собаководы сейчас разбредутся по дворам и опустевшую территорию захватят чиновники. В то же время в администрации района «URA.RU» пояснили, что подрядчик при замене ограждения площадки применил материалы, не соответствующие техническому заданию. В частности, была занижена толщина сетки-рабицы, и администрация Верх-Исетского района их не приняла. Сейчас компания-подрядчик за счет собственных средств устраняет замечания, а после их устранения работы будут повторно предъявлены для приемки.

«Заместитель главы администрации района Константин Кудрявцев никаких комментариев по поводу указанного объекта не давал. Площадка для выгула собак свою функцию сохранит, превращать ее в парковку для автомобилей не планируется», — заявили «URA.RU» в отделе благоустройства администрации Верх-Исетского района.

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Так выглядела площадка еще весной Фото: «Собачья площадка Верх-Исетского района города Ек», «ВК»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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