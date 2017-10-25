10:31 25 октября 2017 7

Снегопад не прекращается Фото: Владислав Никитин, группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Сильный снегопад, который начался в Тюмени сутки назад, не прекращается. В соцсетях тюменцы пишут, что город завален снегом. Автомобильные заторы достигли десяти баллов, а в школах полностью отменены все занятия — дети учатся в дистанционном режиме. Многие горожане к капризам погоды отнеслись с юмором — они публикуют в интернете «фотожабы» и радуются настоящему зимнему снегопаду.

Фотографии засыпанных снегом улиц и дворов появились в Сети с раннего утра 25 октября. Многим пришлось откапывать свои автомобили из сугробов, и к этой ситуации люди отнеслись с юмором.

«На улице жесть… завалило… двери кое-как открыла, чтобы на улицу выйти… снега по колено. Чистильщики спят. Ни одного не видно, — пишут горожане в популярных местных пабликах. — Вообще даже виду не дают, что хоть как-то чистят дороги… Люди на работу не могут выехать». При этом некоторые пользователи пишут, что видели на улицах снегоуборочную технику. В частности, по словам горожан, чистили улицу Одесскую, район Дома Печати и Дома Обороны, улицу Республики, территорию около Областной думы. «Вот вы все гоните на дорожников. А ничего, что снег валит всю ночь? Снег убирают, а через 20 минут еще столько же появляется», — указывают комментаторы.

1/8 Фото: Ольга А., соцсети

В связи с погодными условиями были отменены и занятия в школах. Соответствующая информация в 6:30 утра появилась на сайте городской администрации. «Уважаемые тюменцы! В связи со штормовым предупреждением и высоким уровнем осадков департаментом образования принято решение о проведении занятий в общеобразовательных учреждениях города Тюмени в дистанционном режиме, — говорится там. — Педагогический состав работает в обычном режиме, для детей, пришедших в школу, уроки пройдут в соответствии с расписанием».

Отмена занятий в школах не у всех встретила понимание. «Вы смеетесь что ли? На улице тепло, сегодня метет даже меньше, чем вчера. Они вчера в снежки играли после школы. Не учиться в такую погоду? Тогда всю зиму дома сидеть», — написала Ольга И. в группе «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте». «Не все дети ходят в школу возле дома. А доехать куда-то сегодня нереально. Кто за этих детей отвечать будет?» — возразила Евгения К.

Действительно, по данным онлайн-сервиса «Яндекс. Пробки» автомобильные заторы сегодня в девять утра составили 10 баллов. На улицах, согласно информации городской системы мониторинга, работает 656 единиц уборочной техники, отслеживается режиме онлайн 534 из них.

В пресс-службе ГУ МЧС по области корреспондента «URA.RU» заверили, что никаких ЧП из-за снегопада в городе не произошло. Сегодня в Тюмени еще объявлено штормовое предупреждение, но на 26 октября синоптики его не продлили: можно надеяться, что снегопад и ветер в среду утихнут.