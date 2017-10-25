Непогода прервала рейсы междугородных автобусов в Курганской области

Из-за обильного снегопада и порывистого ветра трассы в Курганской области стали опасными. После предупреждения МЧС вечером во вторник, 24 октября, было частично перекрыто движение на трассах региона и отменены автобусные рейсы.
В среду, 25 октября с 7 утра из Кургана не выехал ни один рейсовый автобус ни в соседние города, ни по населенным пунктам области. Как уточнили «URA.RU» на автовокзале, движение удалось возобновить к 10:00, все рейсы отправляются по расписанию.
На дорогах Кургана и области в течение дня произошло несколько десятков ДТП. Как ранее сообщало агентство, на трассе «Иртыш» опрокинулся в кювет «КамАЗ» с прицепом, груженый бревнами, водитель большегруза погиб.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки погода существенно не изменится: ожидаются сильные снегопады, порывы ветра до 20 м/с, метели, на дорогах возможны гололедица и образование снежного наката. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и отказаться от поездок на дальние расстояния.