В администрации Чайковского проходят обыски

17:47 25 октября 2017 0

Обыски проходят в рамках уголовного дела о превышении служебных полномочий Фото: depositphotos.com © URA.RU

Силовики провели выемку документов в администрации города Чайковского на юге Пермского края. По информации «URA.RU», обыски проходят в рамках уголовного дела о превышении служебных полномочий.

Обыски в мэрии прошли в среду, 25 октября. По данным нашего издания, их проводили представители краевого СУ СКР, полиции и ФСБ. Как стало известно «URA.RU», обыски связаны с уголовным делом по факту продажи дачных участков в кооперативе «Рассвет» по заниженной стоимости. В пресс-службах силовых ведомств пока не комментируют эту информацию. В пресс-службе мэрии также не смогли оперативно прокомментировать информацию, ссылаясь на то, что находятся в отдельном здании.

Ранее на портале Chaiknews появилась информация, что администрация Чайковского выделила землю в дачном кооперативе «Рассвет» с целым рядом нарушений. Издание пишет, что соучредители и председатель кооператива якобы получили земельные участки в льготном порядке, без организации торгов, за 1,5% от кадастровой стоимости земли.