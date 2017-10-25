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Главные новости Пермского края
17:47  25 октября 2017 0

В администрации Чайковского проходят обыски

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Обыски проходят в рамках уголовного дела о превышении служебных полномочийФото: depositphotos.com © URA.RU

Силовики провели выемку документов в администрации города Чайковского на юге Пермского края. По информации «URA.RU», обыски проходят в рамках уголовного дела о превышении служебных полномочий.

Обыски в мэрии прошли в среду, 25 октября. По данным нашего издания, их проводили представители краевого СУ СКР, полиции и ФСБ. Как стало известно «URA.RU», обыски связаны с уголовным делом по факту продажи дачных участков в кооперативе «Рассвет» по заниженной стоимости. В пресс-службах силовых ведомств пока не комментируют эту информацию. В пресс-службе мэрии также не смогли оперативно прокомментировать информацию, ссылаясь на то, что находятся в отдельном здании.

Ранее на портале Chaiknews появилась информация, что администрация Чайковского выделила землю в дачном кооперативе «Рассвет» с целым рядом нарушений. Издание пишет, что соучредители и председатель кооператива якобы получили земельные участки в льготном порядке, без организации торгов, за 1,5% от кадастровой стоимости земли.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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