21:00 26 октября 2017 0

Поклонская может спасти карьеру, баллотируясь в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 26 октября, и вот главные новости к этому часу:

«Единая Россия» готовит мягкий выход Поклонской из партии. Эксперт: чтобы депутату спасти свою карьеру, нужно идти в президенты.

Россияне находятся на первом месте по числу тех, кто воюет на стороне ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Выясняем, почему так происходит.

Собчак, ранее заявившая о своей кандидатуре на пост президента, едет в Екатеринбург собирать подписи и решать вопрос с уральской журналисткой Аксаной Пановой. Ксения желает увидеться со всеми своими сторонниками.

В ХМАО беспредел: полицейские избили вице-мэра прямо в его кабинете, нападение снято на ВИДЕО. Чиновник является свидетелем того, как пьяный гаишник задавил ребенка.

Россию ждет вспышка полиомиелита: в регионы не завезли детскую вакцину. «URA.RU» выяснило, кто виноват и каковы последствия.

«Запретите мне смотреть!».Шнуров написал стихотворение о скандальном фильме «Матильда». Собчак и Малахова певец тоже не забыл упомянуть.