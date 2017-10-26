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26 октября 2017
Главные новости Москвы
12:38  26 октября 2017 0

«Запретите мне смотреть!» Шнуров написал стихотворение о «Матильде» и Собчак

Концерт группировки
Музыкант продолжает сочинять злободневные стихиФото: Анна Майорова © URA.RU

Музыкант и телеведущий Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение на своей страничке в Instagram.

Рассуждая на протяжении нескольких четверостиший о несовпадении современного быта с советским восприятием действительности, он заканчил свое творение строками о вышедшем на экраны фильме Алексея Учителя «Матильда».

«Всюду смрад, упадок, гниль, да

Срам культурный, гиблый век.

Чтоб не видеть фильм «Матильда»,

Я, как русский человек,

Бросив сигарету «Ява»,

И не докуривши треть,

Вынужден писать заяву, -

Запретите мне смотреть!»

Также в новом стихотворении досталось Собчак и Малахову как главным героям нынешнего телевидения:

Я не сдамся просто так.

Но не убежать от страхов!

Нет спасения в лучах

Телевизора — Малахов

Собеседует Собчак.

В комментариях подписчики Шнурова попросили музыканта бросить курить.

Отметим, что в октябре музыкант дал концерт в честь 20-летия своей группы «Ленинград» в Екатеринбурге, а также посвятил городу несколько строк.

Лев Истомин
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