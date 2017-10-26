Музыкант и телеведущий Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение на своей страничке в Instagram.
Рассуждая на протяжении нескольких четверостиший о несовпадении современного быта с советским восприятием действительности, он заканчил свое творение строками о вышедшем на экраны фильме Алексея Учителя «Матильда».
«Всюду смрад, упадок, гниль, да
Срам культурный, гиблый век.
Чтоб не видеть фильм «Матильда»,
Я, как русский человек,
Бросив сигарету «Ява»,
И не докуривши треть,
Вынужден писать заяву, -
Запретите мне смотреть!»
Также в новом стихотворении досталось Собчак и Малахову как главным героям нынешнего телевидения:
Я не сдамся просто так.
Но не убежать от страхов!
Нет спасения в лучах
Телевизора — Малахов
Собеседует Собчак.
В комментариях подписчики Шнурова попросили музыканта бросить курить.
Отметим, что в октябре музыкант дал концерт в честь 20-летия своей группы «Ленинград» в Екатеринбурге, а также посвятил городу несколько строк.