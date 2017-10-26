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Задача №2 - решить вопрос с Аксаной Пановой
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26 октября 2017
17:34  26 октября 2017 0

Ксения Собчак едет в Екатеринбург собирать подписи и решать вопрос с Аксаной Пановой

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Сторонников Ксюши будут пускать к ней «в порядке живой очереди»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Собрать 7500-7800 подписей — такая задача ставится перед екатеринбургскими сторонниками Ксении Собчак, заявившей на днях о своих президентских амбициях. Об этом «URA.RU» стало известно от источников, близких к штабу «кандидата против всех». Собчак приезжает в Екатеринбург 27 октября, чтобы запустить необходимую по закону процедуру.

Такое количество подписей — это максимальная планка: в случае если Собчак пойдет самовыдвиженцем, ей необходимо собрать 300 тысяч подписей по всей стране, при этом число подписей с одного региона — не более 7,5 тысяч. Непростая задача по сбору подписей будет поставлена перед руководителем штаба Собчак в Екатеринбурге — вопрос о том, кто его возглавит, также решается в эти дни.

Ранее «URA.RU» сообщало, что переговоры об этом велись с екатеринбургским журналистом и пиарщиком Аксаной Пановой. Официального подтверждения эта информация пока не получила. «Были слухи про Панову, — рассказал агентству экс-руководитель предвыборного штаба Михаила Прохорова, директор фонда „СПИД.ЦЕНТР“ Антон Красовский (близкий и к штабу Собчак). — Возможно, этот вопрос решится, но это должна решить сама Ксения Анатольевна».

Главным же публичным событием в ходе визита Собчак в Екатеринбург станет ее первая встреча «с народом» в новом качестве — кандидата в президенты России. Об этом «URA.RU» сообщили организаторы мероприятия. Она начнется в 17.00 в коворкинге «Соль».

«Ксения Анатольевна готова ответить на вопросы, рассказать о своих планах журналистам касательно политической деятельности и будет бесконечно рада встретить людей, кто разделяет ее позицию, — говорится в анонсе мероприятия. — Если у Вас нет возможности выразить свою поддержку лично, Вы можете оказать ее с помощью регистрации на сайте [далее указан сайт «кандидата против всех]. Нам важен каждый!»

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Вход на мероприятие свободный, поскольку, как заявляют организаторы, «Собчак желает увидеться со всеми своими сторонниками». Однако есть опасение, что все желающие на встречу с Ксюшей не попадут: помещение «Соли» не очень большое. «Поэтому возможны ограничения, — сообщил „URA.RU“ один из организаторов, екатеринбургский пиарщик Артем Щукин. — Все в порядке живой очереди». Как-то ранжировать пришедших (например, делить на VIP и обычных горожан) организаторы не намерены. «Все равны», — заявляет Щукин.

После «встречи с электоратом» Собчак отправится в отель Hyatt, где проведет мастер-класс «Тайм-менеджмент молодой мамы». По информации от источников агентства, помимо этих двух официальных мероприятий Ксения намерена также провести ряд встреч с местными олигархами, чтобы заручиться их финансовой поддержкой для своей избирательной кампании.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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