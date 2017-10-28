Челябинцы устроили кровавую драку в подъезде. Есть пострадавшие. Нападавшие задержаны.
В группе «инцидент Миасс» сегодня опубликованы жуткие фотографии. Как сообщают пользователи, они сделаны на лифтовой площадке дома по улице Степана Разина, 4. На кадрах коридор залит кровью. Подробности происшествия автору снимков неизвестны — он увидел лишь результат побоища.
«Это где такое мясо было?», «Кровавая резня бензопилой», «У нас постоянно кровавые реки текут. Мы уже привыкли», — отмечают пользователи.
В пресс-службе МВД по Челябинской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в подъезде дома произошла драка. Двое жителей Миасса зашли погреться, у них возникла ссора с проживающим тут гражданином и они его избили. Повод конфликта уточняется, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу. «Личности нападавших установлены, один из подозреваемых задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ», — сообщили в полиции.