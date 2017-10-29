Осужденный, отбывавший наказание в челябинской исправительной колонии №8, признан виновным в совершении серии мошеннических действий. За время пребывания в колонии, мужчина при помощи мобильного телефона и интернета сумел только за один год «заработать» свыше 1 млн 400 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ, осужденный вместе со своим сообщником (его дело было выделено в отдельное производство) обманным путем совершал хищения чужого имущества и денежных средств. Подельники «разводили» не только обычных граждан, но и, как было установлено в ходе следствия, товарищей по несчастью.
В частности, они предлагали осужденным оказать содействие в решении вопроса с условно-досрочным освобождением, после чего договаривались о перечислении «вознаграждения» на подконтрольные им банковские счета. Зная, что никак на решение вопроса об УДО они повлиять не могут, жулики тем не менее сумели провернуть две подобных операции, один раз получив 370 тыс. рублей, а второй раз — 380 тыс. рублей.
Кроме того, представляясь бизнесменами-инвесторами, махинаторы убедили еще двух человек «с воли» вложить деньги в «выгодный проект». На этот раз их добычей стали 264 тыс. рублей и 350 тыс. рублей.
Полученные деньги злоумышленники использовали по собственному усмотрению.
С обвиняемым было заключено досудебное соглашение, в ходе которого мужчина помог изобличить трех сотрудников колонии, позволивших ему пользоваться средствами связи и выхода в интернет вопреки действующим правилам. За должностные преступления они привлечены к уголовной ответственности.