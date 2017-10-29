Саакашвили собрал в центре Киева 400 сторонников

Политик не намерен уступать руководству страны
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собрал на народное вече в центре Киева около 400 сторонников.
Возле здания парламента в воскресенье, 29 октября, дежурят почти 700 полицейских и военнослужащих. Саакашвили намерен выдвинуть ряд новых требований к руководству Украины, пишет РИА «Новости».
Также известно, что организаторы акции принесли к зданию Верховной рады сотню тыкв, что является давней традицией «вынести власти тыкву». Участники сбора будут ждать очередного заседания парламента 7 ноября, когда «народ будет принимать экзамен у власти» на способность услышать граждан страны.
До этого в палаточном городке будут обсуждаться реформы на Украине.