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31 октября 2017
30 октября 2017
01:15  31 октября 2017 0

«Я даже слов не понимаю». Голодец заявила, что рэп-баттлы формируют новый русский язык

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, голодец ольга
По мнению вице-премьера, баттлы показывают культурный разрыв между поколениямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что рэп-баттлы в нашей стране формируют новый язык, который сильно отличается от привычного русского. По ее словам, все это приводит к разрыву между поколениями.

«У нас образуется сейчас огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются. Мы же не можем игнорировать те факты, которые в русском языке появляются. Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь», — цитирует телеканал 360 вице-премьера.

Голодец также высказалась о популярном рэпере Oxxxymiron. Она отметила, что его язык в песнях с ходу понимает только молодежь, поэтому данные перемены игнорировать нельзя.

«Вы слышали Oxxxymiron? Это же надо прочитать, долго вникать, а молодежь понимает сходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык», — добавила она.

Напомним, что с недавнего времени в России возросла популярность рэп-баттлов: в августе этого года на YouTube вышел ролик рэп-битвы, где между собой соревновались такие рэперы, как Oxxymiron и Гнойный. Ролик набрал более 26 миллионов просмотров. После этого, в октябре в Лос-Анджелесе прошел международный рэп-баттл между российским рэп-исполнителем Oxxxymiron и американским рэпером Dizaster, который также собрал более 8 миллионов просмотров.

Александр Черноскутов
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