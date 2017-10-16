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16 октября 2017
12:08  16 октября 2017 0

Оксимирон рассказал, как «уронил» Запад на рэп-баттле года с американцем

Лучшего в противостоянии определят зрителиФото: twitter @norimyxxxo

Российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) намекнул фанатам на свою победу в самом ожидаемом баттле, который прошел в Лос-Анджелесе 15 октября. Онлайн-трансляцию его противостояния с американским исполнителем Dizaster утром 16 октября смотрели тысячи поклонников хип-хоп культуры.

Поединок продлился чуть более часа, после его завершения Оксимирон прокомментировал баттл строчкой из песни рэпера Face «Я роняю Запад», пишет Life. Несмотря на то, что лучшего в противостоянии позже определят зрители, а не судьи, фанаты российского исполнителя посчитали, что выиграл в рэп-баттле именно он. Позже Оксимирон выложил совместную фотографию с соперником и написал «Respect & unity» (Уважение и единство).

Рэперы готовились к баттлу месяцами
Фото: скриншот YouTube

Баттл проходил на английском языке, его видеозапись с российскими субтитрами появится в Сети в ближайшее время. По словам организаторов мероприятия, на битве двух рэперов присутствовало около 80% русскоговорящих зрителей.

Как писало «URA.RU», ранее организатор баттла Oxxxymiron vs Dizaster заявил о провале переговоров с ТВ-3. По его словам, соглашение о передаче прав на трансляцию в России подписано не было.

Юрий Викторов
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