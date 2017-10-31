В Перми по набережной могут запустить скоростные трамваи

В Перми может появиться линия скоростного трамвая вдоль набережной. По словам министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, проект планируется реализовать к 300-летию столицы Прикамья.
«Мы столкнулись с такой проблемой: протяженность Перми вдоль реки Камы составляет 70 км, а длина благоустроенной набережной всего — 2 км. Причем выходы к этому объекту находятся лишь в трех местах, два из которых — достаточно труднодоступны. Сложилась ситуация, что жители города, стоящего на реке, фактически не могут увидеть ее красоту», — цитирует Сюткина издание Business Class
По словам министра, появление скоростных трамваев вдоль набережной вполне реально, однако для этого необходимо совместное решение краевых властей и РЖД о строительстве объездной железной дороги вокруг Перми. В таком случае, на месте старой ветки появятся пути для современного городского транспорта.
«Окончательное решение по этому вопросу не принято, но мы в любом случае говорим о рельсовом общественном транспорте: вероятнее всего, это формат скоростного трамвая. Сейчас обсуждается возможность „удлинения“ маршрута движения: трамваи могут пойти вдоль улицы Данщина, пересечь вторую насыпь, перейти на улицу Углеуральскую и выйти на проспект Парковый», — пояснил Сюткин.