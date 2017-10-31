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Главные новости Пермского края
04:48  31 октября 2017 0

В Перми по набережной могут запустить скоростные трамваи

Пермь. Городские пейзажи, кама, пермь
Решения вопроса о новом виде транспорта придется ждать до 2023 годаФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми может появиться линия скоростного трамвая вдоль набережной. По словам министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, проект планируется реализовать к 300-летию столицы Прикамья.

«Мы столкнулись с такой проблемой: протяженность Перми вдоль реки Камы составляет 70 км, а длина благоустроенной набережной всего — 2 км. Причем выходы к этому объекту находятся лишь в трех местах, два из которых — достаточно труднодоступны. Сложилась ситуация, что жители города, стоящего на реке, фактически не могут увидеть ее красоту», — цитирует Сюткина издание Business Class

По словам министра, появление скоростных трамваев вдоль набережной вполне реально, однако для этого необходимо совместное решение краевых властей и РЖД о строительстве объездной железной дороги вокруг Перми. В таком случае, на месте старой ветки появятся пути для современного городского транспорта.

«Окончательное решение по этому вопросу не принято, но мы в любом случае говорим о рельсовом общественном транспорте: вероятнее всего, это формат скоростного трамвая. Сейчас обсуждается возможность „удлинения“ маршрута движения: трамваи могут пойти вдоль улицы Данщина, пересечь вторую насыпь, перейти на улицу Углеуральскую и выйти на проспект Парковый», — пояснил Сюткин.

Сергей Макеев
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