В Екатеринбурге появились первые предложения ипотеки под 7,4% годовых

11:01 02 ноября 2017 0

Решение Банка России сделало новостройки доступнее Aото: Отдел продаж ГК «СКОН»

Банк России снизил ключевую ставку. Следом часть потенциальных покупателей недвижимости решила дожидаться и закономерного снижения ставок по ипотеке. Тем временем в Екатеринбурге появилось предложение со ставкой в 7,4% годовых и ниже эта планка опускаться уже не будет, уверены эксперты.

Низкие ставки по ипотеке предлагает Сбербанк покупателям квартир в ЖК «Стрелки», возводящемся в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Высотный комплекс с переменной этажностью от 4 до 25 этажей расположен в районе улицы Стрелочников и переулка Выездного. Эстетически выверенный внешний вид, продуманное дворовое пространство, отапливаемый подземный паркинг — это лишь часть преимуществ современного жилого комплекса «Стрелки».

Особенностью комплекса считается наличие большого числа планировок для каждого типа жилья. Так, в новостройке от ГК «СКОН» проектировщики предусмотрели 10 вариантов эргономичных студий, 17 планировок однокомнатных квартир, 12 видов двухкомнатных и 6 типов просторных «трешек».

Помимо низких ставок по ипотеке, каждому покупателю, кто заключит договор до 30 ноября 2017 года, предлагается так же дополнительная скидка 5%*.

Для примера: цена студии в 26,9 квадратных метра на 23-м этаже со скидкой составит 2 138 493 рублей. При первоначальном взносе 30% (609 470 рублей) и сроке кредитования в 8 лет ежемесячный платеж составит 19 673 рублей.

Другой вариант: однокомнатная квартира в 41,2 квадратных метра на 23-м этаже. При цене со скидкой 2 797 480 рублей и первоначальном взносе 30% (839 222 рублей) со сроком кредитования 8 лет ежемесячный платеж составит 27 089 руб.

Двухкомнатную квартиру при заявленной ставке по ипотечному кредиту можно приобрести с ежемесячным платежом в 31 953 рублей. Трехкомнатную — 46 229 рублей.

Таким образом, приобрести студию в ипотеку можно за совсем небольшой срок и с комфортным ежемесячным платежом. Трехкомнатная квартира в комфортном жилом комплексе тоже не станет непосильной ношей.

При этом строительство комплекса значительно опережает заявленные сроки, сдача секции Г состоится на год раньше запланированного — до 30 ноября 2018 года.

Проконсультироваться по ипотечному проекту Сбербанка и ГК «СКОН», подобрать подходящую квартиру и удобный график выплат можно в отделе продаж ГК «СКОН» по адресу: ул. Белинского, 76 тел. +7 (343) 214-40-63.

Отдел продаж ГК «СКОН»

ул. Белинского, 76

тел. +7 (343) 339-43-61

gk-strelky.ru

Застройщик: ООО «Башня Времени». Проектная декларация опубликована на сайте: http://gk-strelky.ru/o-proekte/dokumenty/. Договор в соответствии с ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве».

*Срок действия акции с 01.09.2017 до 30.11.2017.

Свердловское отделение №7003 ПАО Сбербанк сообщает о заключении договоров о предоставлении субсидий с ООО «Башня Времени» №651 от 28 сентября 2017 года. На данный момент текущая ставка по программе субсидирования ипотеки Застройщикам — 8% годовых, при условии электронной регистрации сделки ставка составляет 7,9% годовых, при условии, что один из участников сделки получает заработную плату на карту Сбербанка, и оформления электронной регистрации сделки — 7,4% годовых со сроком кредита до 7 лет.

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