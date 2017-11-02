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Главные новости Югры
16:37  02 ноября 2017 0

Дорожников Югры обвинили в «ледовом» ЧП, в котором пострадали 6 человек

Из-за перепада температур федеральная трасса превратились в катокФОТО: Администрация Пытья-Яха

Массовые ДТП с участием общественного транспорта на трассе рядом с Пыть-Яхом могли произойти из-за обслуживающей компании, которая не подготовила дорожное полотно должным образом. Об этом «URA.RU» сообщил источник в УГИБДД по ХМАО-Югре.

По словам собеседника, участок автодороги, на котором 1 января произошло сразу несколько автомобильных аварий, включая два ДТП с пассажирскими автобусами, входит в зону ответственности компании «Северавтодор». Однако дорожный участок, на момент аварии не был обработан специальным антигололедным веществом.

Как сообщила агентству начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ирина Валюк, на момент аварии на трассе был сильный гололед, образовавшийся из-за резких перепадов температуры, сотрудникам полиции даже приходилось местами приостанавливать автомобильное движение.

Глава Пыть-Яха Олег Ковалевский рассказал «URA.RU», что муниципалитет срочно отправил весь спецтранспорт на трассу. «Вчера мы были вынуждены после ДТП снять весь спецтранспорт с городских улиц и посыпать федеральную трассу. Я звонил в „Северавтодор“, мне обещали, что приедет представитель для разбора аварии. Но ни одной машины на трассе, ни представителя нет до сих пор», — прокомментировал глава Пыть-Яха Олег Ковалевский.

В приемной компании «Северавтодор» комментировать информацию отказались, предложив написать официальный запрос.

Фотография с места ДТП
ФОТО: Соцсети

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры выдвинули иную версию событий: «Участок автомобильной дороги Нефтеюганск — Мамонтово 698 км согласно госконтракта обслуживается ГП „Северавтодор“. На дату происшествия проезжая часть была обработана противогололедными материалами в соответствии с нормативными сроками и требованиями к содержанию дорог при данных погодных условиях. Четыре единицы техники „Севертавтодор“ прибыли к месту происшествия в течение часа после ДТП, выполнив все необходимые работы», — говорится в сообщении департамента.

Также в департаменте добавили, что в результате ДТП шесть человек были госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести. Сейчас они проходят лечение в окружной клинической больнице города Пыть-Яха, а их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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ФОТО: 86.мвд.рф

Напомним, 1 ноября на трассе под Пыть-Яхом произошло столкновение бензовоза и рейсового автобуса. Двое пострадавших были госпитализированы. Примерно в это же время произошло второе ДТП с участием четырех автомобилей, где больше всего пострадал пассажирский микроавтобус «Форд». Двое пассажиров были госпитализированы. На этом же участке дороги в кювет съехали фура и бензовоз. Обошлось без пострадавших.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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