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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
17:51  02 ноября 2017 0

Музей УГМК напомнил Генконсулу США в Екатеринбурге о родине. ФОТО

Пол Картер за рулем «Willys MB»Фото: сообщество Генконсульства США в Екатеринбурге в Facebook

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер впервые с момента вступления в должность посетил холдинг УГМК в Верхней Пышме. Особое внимание американца привлек музей военной техники, где представлена уникальная коллекция машин, танков и самолетов, которые в годы Второй мировой войны поставлялись из США в СССР по программе ленд-лиза.

Во время экскурсии Пол Картер сфотографировался за рулем отреставрированного легкового автомобиля «Willys MB». Из-за хорошей проходимости эта машина крайне ценилась в военные годы. Его использовали для разведки, связи и управления войсками. Кроме того, Willys применялся в качестве легкого тягача для противотанковых пушек.

Как написано в официальном сообществе генконсульства США в Facebook, помимо музея Полу Картеру показали производство и Технический университет УГМК. В пресс-службе холдинга пообещали раскрыть подробности визита американца позже, а пресс-секретарь консула оказалась недоступна.

Александр Пономарев
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