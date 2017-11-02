17:51 02 ноября 2017 0

Пол Картер за рулем «Willys MB» Фото: сообщество Генконсульства США в Екатеринбурге в Facebook

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер впервые с момента вступления в должность посетил холдинг УГМК в Верхней Пышме. Особое внимание американца привлек музей военной техники, где представлена уникальная коллекция машин, танков и самолетов, которые в годы Второй мировой войны поставлялись из США в СССР по программе ленд-лиза.

Во время экскурсии Пол Картер сфотографировался за рулем отреставрированного легкового автомобиля «Willys MB». Из-за хорошей проходимости эта машина крайне ценилась в военные годы. Его использовали для разведки, связи и управления войсками. Кроме того, Willys применялся в качестве легкого тягача для противотанковых пушек.

Как написано в официальном сообществе генконсульства США в Facebook, помимо музея Полу Картеру показали производство и Технический университет УГМК. В пресс-службе холдинга пообещали раскрыть подробности визита американца позже, а пресс-секретарь консула оказалась недоступна.