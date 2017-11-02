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02 ноября 2017
18:12  02 ноября 2017 0

Свердловчанка заплатила «Генпрокуратуре» 2,5 млн за снятие проклятия вуду. Помогло только письмо Путину

Спасение от порчи обошлось пенсионерке в 2,5 млнФото: privorot-zagovori.ru

Жительница Качканара Зоя П. доверилась мошеннику, который представился «следователем Генпрокуратуры» и перечислила ему в общей сложности 2.5 млн рублей, чтобы избавиться от проклятия вуду. Сейчас этой историей занимается отдел полиции города Качканара.

Все началось с того, что из-за пьющего родственника Зоя обратилась к ведуну Мирославу, чей телефон был озвучен в рекламе по радио. Пообщавшись со знахарем, 77-летняя пенсионерка перечислила ему 150 тысяч рублей, после чего, разумеется, он перестал брать трубку, сообщает издание «Новый Качканар». А вскоре свердловчанке позвонил мужчина, назвавшийся «следователем Генпрокуратуры» из Москвы.

«Следователь» рассказал, что ведун, к которому она обращалась, умер в перестрелке, а в подвале его дома правоохранители нашли 26 кукол вуду с именами и фамилиями. Причем, по словам следователя, 25 из 26 человек, чьи имена значились на магических куклах, уже умерли. Осталась одна Зоя, а потом Генпрокуратура намерена ее защитить. Правда, для этого женщине надо было обратиться к старцу Матвею, с которым ее и связал сотрудник ведомства. Пенсионерке для спасения предложили купить какую-то редкую золотую икону стоимостью 380 тысяч. Затем было предложено сделать еще несколько крупных денежных переводов якобы священникам, после на «Генпрокуратуру» была совершена хакерская атака и все переводы пришлось делать по второму кругу. В общей сложности за четыре года свердловчанка перечислила мошенникам 2,5 млн рублей. Женщина, чтобы добыть деньги, продала все что могла, влезла в долги.

В конце концов пенсионерка написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на Генпрокуратуру, так эта история стала известна в полиции. «Жертвой неустановленных пока злоумышленников стала местная жительница 1940 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», — сообщили в пресс-службе УМВД Качканара.

Александр Лукманов
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