20:43 02 ноября 2017 0

Хаджи-Мурат Хунзахский Фото: wikimedia.org

Сотрудники музея антропологи и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге (Кунсткамера) прокомментировали ситуацию с черепом Хаджи-Мурата, который, по мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, следует придать земле. В музее заявили, что черепом сейчас занимается Министерство культуры РФ.

Для работы Минкульт РФ создал специальную межведомственную комиссию, передает слова пресс-службы музея «Газета.ru». Также сотрудники музея сообщили, что все материалы работы комиссии до принятия решений имеют гриф «для служебного пользования». Музей не имеет права комментировать эти документы.

Как «URA.RU» сообщало ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из музея Санкт-Петербурга для последующего захоронения стоит изъять останки наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата. Кроме того, Кадыров призвал президента Владимира Путина закопать тело Ленина, пояснив, что на него «хватит глазеть».