12:53 06 ноября 2017 0

В этом году тигру исполнилось 16 лет (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Амурский тигр по кличке Тайфун, который живет в Калининградском зоопарке, напал на зоотехника. Известно, что 15 лет назад животное привезли из Челябинска.

Инцидент произошел накануне, около полудня. Как сообщили в зоопарке, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находилась зоотехник отдела «Хищные и ластоногие животные» и напало на женщину.

«Посетителям с помощью криков, камней и подручных средств (столиков и скамеек находящегося рядом уличного кафе) удалось отвлечь животное. В это время зоотехник смог спрятаться во внутреннем помещении», — сообщается на официальном сайте учреждения.

На место ЧП прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Мужчину госпитализировали в шоковом состоянии. В зоопарке отмечают, что подобных происшествий там никогда не случалось, раньше Тайфун, который родился в Челябинске в 2001 году и вскоре переехал в Калининградский зоопарк, не проявлял агрессии в отношении сотрудникам.

Сейчас хищник находится в своем вольере. В зоопарке начато служебное расследование, уточняет «Национальная служба новостей»