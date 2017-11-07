Серия загадочных пожаров держит в страхе жителей Пермского края. ФОТО

В прикамской деревне Сюзьва после двухнедельного перерыва возобновились пожары. Как стало известно «URA.RU», на прошлой неделе горел уже шестой дом.
Жители Сюзьвы (Нытвенский район) рассказали, что 3 ноября в деревне произошел уже шестой пожар за последний месяц. В октябре горели пять домов, из которых успели потушить только один.
«Если сначала думали о неисправности проводки, то теперь жители не сомневаются, что пожары — дело рук поджигателей. Зачем кому-то сжигать дома в Сюзьве — непонятно. То ли поджогами занимаются больные люди, то ли кому-то интересна эта территория…», — говорит Иван Донец, лишившийся дома.
Глава Григорьевского сельского поселения (в него входит Сюзьва) Алексей Вожаков сообщил «URA.RU», что принят комплекс мер по профилактике пожаров в Сюзьве. Ранее жители патрулировали местность. «Причины пожара пока назвать сложно. Преждевременно говорить о поджогах. В любом случае будет проведена экспертиза, но это не быстрый процесс — результаты мы, вероятно, получим только в январе».