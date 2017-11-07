{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
06 ноября 2017
05 ноября 2017
04 ноября 2017
03 ноября 2017
Главные новости Пермского края
20:55  07 ноября 2017 0

Серия загадочных пожаров держит в страхе жителей Пермского края. ФОТО

Пожар в Первоуральске, пожар, огонь
Никто не знает, почему в пермской деревне за месяц произошло шесть пожаровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В прикамской деревне Сюзьва после двухнедельного перерыва возобновились пожары. Как стало известно «URA.RU», на прошлой неделе горел уже шестой дом.

Жители Сюзьвы (Нытвенский район) рассказали, что 3 ноября в деревне произошел уже шестой пожар за последний месяц. В октябре горели пять домов, из которых успели потушить только один.

Пожары в Сюзьве прекратились на две недели и начались снова
Фото: Иван Донец

«Если сначала думали о неисправности проводки, то теперь жители не сомневаются, что пожары — дело рук поджигателей. Зачем кому-то сжигать дома в Сюзьве — непонятно. То ли поджогами занимаются больные люди, то ли кому-то интересна эта территория…», — говорит Иван Донец, лишившийся дома.

Глава Григорьевского сельского поселения (в него входит Сюзьва) Алексей Вожаков сообщил «URA.RU», что принят комплекс мер по профилактике пожаров в Сюзьве. Ранее жители патрулировали местность. «Причины пожара пока назвать сложно. Преждевременно говорить о поджогах. В любом случае будет проведена экспертиза, но это не быстрый процесс — результаты мы, вероятно, получим только в январе».

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров