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09 ноября 2017
21:36  09 ноября 2017 0

Число погибших при обрушении дома в Ижевске увеличилось до трех

Одна из жертв — женщина 60 летФото: соцсети

Число жертв при обрушении дома в Ижевске увеличилось до трех. В разрушенной части жилого дома в момент ЧП могли находиться еще 10-15 человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

При обрушении жилого дома в Ижевске пострадали четыре человека, сообщает телеканал 360. Погибли трое, среди жертв — ребенок и женщина 60-и лет, передает «Интерфакс». Кроме того, по данным издания, при разборе завалов обрушившегося дома ранение получил сотрудник МЧС. При каких обстоятельствах пострадал спасатель и насколько серьезны полученные им травмы не уточняется. Всего из здания эвакуировали около 500 человек.

В результате взрыва полностью разрушены 8 квартир, где проживали 28 человек. Жители города организовали сбор вещей для пострадавших. На месте ЧП ожидают прибытие спасателей из Башкирии и Пермского края. Разбирать завалы будут круглосуточно, передает телеграм-канал 360.

В Ижевске 9 ноября в девятиэтажном доме полностью обрушился один из подъездов. Причиной ЧП, по предварительным данным, мог стать взрыв бытового газа, писали Nation News. В Сети опубликовали видеоролики с места ЧП, в том числе и сам момент взрыва.

Ксения Томашова
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