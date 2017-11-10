Новую автомобильную трассу, которая соединит ХМАО с Тюменской областью и пройдет через Урай, Нягань и Приобье, построит компания «Автобан», принадлежащая депутату окружной думы Алексею Андрееву. Предприятие выиграло аукцион как единственный участник. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Автобана».
«Если подана одна заявка, комиссия оценивает ее на соответствие, в случае соответствия, согласно 44 ФЗ, заключает контракт с единственным участником», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Строительство объекта протяженностью 41,5 км обойдется бюджету в 3,9 млрд рублей, а сдача объекта запланирована на 10 декабря 2020 года. В пресс-службе компании отметили, что автомобильная дорога с двумя полосами для движения пройдет через Тюмень, поселок Нижняя Тавда, поселок Междуреченский, Урай, Нягань, Приобье, поселки Каменский и Танкуль. В рамках строительства объекта также будет возведен мост протяженностью 82 метра между поселками Куменский и Тынкуль.