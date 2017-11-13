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Главные новости Свердловской области
19:41  13 ноября 2017 0

Тесть свердловского министра Высокинского осужден за растрату 150 млн рублей. Отделался «условкой»

Приговор Юрию Касьяненко. Курган, подследственный, полиция, заключенный, наручники
Владимир Годлевский получил гораздо более мягкое наказание, чем требовала прокуратураФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сысертский районный суд вынес приговор по делу бывшего генерального директора ОАО «Уральский приборостроительный завод» Владимира Годлевского. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области. Годлевский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная с использованием служебного положения).

«В ходе судебного следствия установлено, что Годлевский, являясь с августа 2004 по май 2009 годы генеральным директором ОАО „Уральский приборостроительный завод“, совершил растрату вверенного ему имущества путем отчуждения на подконтрольные ему организации на общую сумму более 150 млн рублей, — рассказал агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Похищенным имуществом Годлевский распорядился по своему усмотрению».

Гособвинение просило назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на три года (учитывая в том числе преклонный возраст подсудимого — 71 год), однако суд ограничился условным наказанием на этот же срок (с испытательным сроком на 4 года). «Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны: с осужденного взыскано в качестве материального ущерба около 43 млн рублей, — сообщили „URA.RU“ в облпрокуратуре. — Для этого обращено взыскание на квартиру и недвижимость Годлевского в Екатеринбурге и Москве».

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В надзорном ведомстве добавили, что, учитывая более мягкое наказание подсудимого, чем просило гособвинение, приговор изучат прокуроры для решения вопроса об обжаловании в апелляционной инстанции свердловского областного суда.

Отметим, это не первый суд над Владимиром Годлевским: как уже сообщало «URA.RU», в 2013 году силовики пытались осудить его за «злоупотребление полномочиями», «уклонение от уплаты налогов» и «неисполнение обязанностей налогового агента». Тогда, по версии следствия, он продал часть имущества предприятия своей жене и приемной дочери Бобиной по цене, заведомо ниже рыночной (по примерным оценкам — в в десятки раз ниж). В результате ущерб заводу превысил 30 млн рублей.

Кроме того, в 2005—2008 годах Годлевский уклонялся от уплаты НДС (более чем на 118 миллионов рублей), в налоговую же он предоставил «заведомо ложные сведения». К тому же, с 1 января по 31 декабря 2008 года Годлевский не исполнил обязанности налогового агента и не перечислил налоги на доходы физических лиц (в деле фигурировала сумма более 30 млн рублей). Однако осенью 2103 дело было прекращено, поскольку объявили экономическую амнистию и Годлевский попал под нее. Вторая попытка засудить Годлевского оказалась более удачной.

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По некоторым данным, дочь бывшего директора УПЗС Годлевского Наталья находится замужем за министром свердловского правительства, экс-вице-мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Правда, брак у них гражданский (это выяснилось после публикации деклараций о доходах сотрудников городской администрации).

Сам Высокинский комментировал это так: «Выиграю выборы — женюсь» (речь шла о борьбе за кресло мэра Екатеринбурга в 2013 году). В выборах (тогда еще) вице-мэр Высокинский участия не принял, и обещание не сбылось.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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