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13 ноября 2017
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10 ноября 2017
18:46  13 ноября 2017 0

Челябинская садистка, пытавшая чайником ветерана войны, получила срок

Чайник,миксер, соковыжималка, бытовая техника , чайник, пар, чайник кипит
Уголовница била старушку чайникомФото: depositphotos.com © URA.RU

Суд вынес приговор уголовнице из Челябинской области, которая пытала 91-летнюю женщину — ветерана войны — в надежде раздобыть деньги. Садистке назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.

«33-летняя местная жительница Мария Тихомирова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», — сообщили «URA.RU» в СУ СКР по Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство, преступление произошло в мае в деревне Знаменка Снежинского района. Будучи пьяной, Тихомирова вломилась в дом престарелой женщины, которая в этот момент ждала прихода соцработника. В надежде поживиться ранее судимая дама стала требовать от старушки деньги. Услышав отказ, мучительница решила пытать свою жертву — она взяла чайник и разбила бабушке голову.

Добычей преступницы стала дешевая бижутерия, вскоре Тихомирову задержали по горячим следам. Ветеран войны попал в больницу с тяжелыми травмами.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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