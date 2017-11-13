Челябинская садистка, пытавшая чайником ветерана войны, получила срок

Суд вынес приговор уголовнице из Челябинской области, которая пытала 91-летнюю женщину — ветерана войны — в надежде раздобыть деньги. Садистке назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.
«33-летняя местная жительница Мария Тихомирова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», — сообщили «URA.RU» в СУ СКР по Челябинской области.
Как ранее сообщало агентство, преступление произошло в мае в деревне Знаменка Снежинского района. Будучи пьяной, Тихомирова вломилась в дом престарелой женщины, которая в этот момент ждала прихода соцработника. В надежде поживиться ранее судимая дама стала требовать от старушки деньги. Услышав отказ, мучительница решила пытать свою жертву — она взяла чайник и разбила бабушке голову.
Добычей преступницы стала дешевая бижутерия, вскоре Тихомирову задержали по горячим следам. Ветеран войны попал в больницу с тяжелыми травмами.