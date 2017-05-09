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Главные новости Челябинской области
16:23  09 мая 2017 0

Женщина-уголовница избила чайником ветерана в Челябинской области

Уголовница пытала 91-летнюю женщину и разбила ей головуФото: Telefakt.ru

Полицейские задержали женщину, которая чайником разбила голову 91-летней ветерану труда.

В городе Снежинске полицейские по горячим следам задержали женщину, которая избила 91-летнюю пенсионерку Александру Некрасову. Мучительницей оказалась местная 33-летняя ранее судимая женщина, мать троих детей, сообщает издание Telefakt.ru.

Сам инцидент произошел в деревне Знаменка Челябинской области. 91-летняя ветеран труда ожидала прихода соцработника и поэтому оставила открытой дверь в дом. Мимо проходила 33-летняя женщина, увидев открытую дверь, она вошла в дом и потребовала у пенсионерки деньги. После отказа садистка принялась пытать пожилую женщину и разбила ей голову чайником.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Александр Лукманов
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