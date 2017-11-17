В Прикамье послушник храма воровал деньги

В Прикамье послушник одного из храмов, проживающий там бесплатно, совершил серию краж. На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе расследования выяснилось, что послушником является 25-летний уроженец Перми, не имеющий постоянного места жительства и работы. Замыслив кражу, он похитил ключи от кружки для пожертвований и забрал оттуда 500 рублей. Он хотел украсть еще 3000 рублей, но его спугнул служитель храма.
Сотрудники полиции выяснили, что это был не единственный случай кражи пермяка. Ранее он похитил ключи от сейфа, в котором хранились деньги на нужды храма, и похитил оттуда 5000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. Следователи собрали достаточно доказательств для подтверждения вины несостоявшегося послушника. Дело направлено в суд.
Ранее в ХМАО неизвестные совершили нападение на святыню. Злоумышленники ночью проникли в храм Покрова Пресвятой Богородицы и украли пожертвования прихожан.