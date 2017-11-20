В соцсетях обсуждают фотографию жилого дома с рухнувшей крышей на улице Чапаева в Нижневартовске. В мэрии города поспешили успокоить горожан.
Снимок активно обсуждают в соцсетях. Пользователи начали строить версии, из-за чего сломана кровля. «Жирные голуби», — пишет Андрей Бармалей, намекая на бакланов, якобы атаковавших петербургскую «Зенит-Арену». «Нокиа 3310 упала у чувака на крышу», — шутит Александр Шумай.
В мэрии Нижневартовска «URA.RU» пояснили, что это не обрушение — там идет ремонт кровли. Подрядчик выполняет работы в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. Объект должны были сдать еще летом, но строительная организация попросила о переносе сроков.
Известно, что ситуацию с жилым домом власти Нижневартовска держат на контроле, к ней подключили и окружных парламентариев, однако повлиять на подрядчика пока не удалось. В пресс-службе окружного фонда капремонта на звонки корреспондента агентства не ответили, в адрес регионального оператора написано письмо.