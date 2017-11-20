«Нижневатовская Энергосбытовая компания» (НЭСКО) стала одной из первых, кто сообщил свои данные для первичной документации, как этого требует постановление правительства. Согласно документу, компании, а также частные предприниматели с 1 октября обязаны в первичных бухгалтерских документах (счета-фактуры, акты выполненных работ и так далее) заполнять адрес по новым правилам: без сокращений согласно ЕГРЮЛ, уточнили в энергокомпании.
В ООО «НЭСКО» для клиентов расписали данные: 628611, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 34А.
Согласно новым правилам, форма счета-фактуры дополнена графой 1а «Код вида товара», в которой указывается код вида товара в соответствии с единой транспортной накладной ВЭД ЕАЭС.
В «Нижневатовской Энергосбытовой компании» обратили внимание на то, что с 1 октября во избежание налоговых рисков работает со счетами-фактурами (УПД), соответствующими новой форме. «Документы, оформленные без учета новых требований законодательства, будут возвращены контрагенту на доработку». — предупредили в энергокомпании.