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14:31  20 ноября 2017 0

В документах бизнесменов обязали сообщать адрес. Энергетики ХМАО предупредили своих партнеров

клипарт, проверка, бухгалтерия, документы, аудит, финансовая отчетность, лупа
Ведение бухгалтерских документов усложнилиФото: depositphotos.com © URA.RU

«Нижневатовская Энергосбытовая компания» (НЭСКО) стала одной из первых, кто сообщил свои данные для первичной документации, как этого требует постановление правительства. Согласно документу, компании, а также частные предприниматели с 1 октября обязаны в первичных бухгалтерских документах (счета-фактуры, акты выполненных работ и так далее) заполнять адрес по новым правилам: без сокращений согласно ЕГРЮЛ, уточнили в энергокомпании.

В ООО «НЭСКО» для клиентов расписали данные: 628611, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 34А.

Согласно новым правилам, форма счета-фактуры дополнена графой 1а «Код вида товара», в которой указывается код вида товара в соответствии с единой транспортной накладной ВЭД ЕАЭС.

В «Нижневатовской Энергосбытовой компании» обратили внимание на то, что с 1 октября во избежание налоговых рисков работает со счетами-фактурами (УПД), соответствующими новой форме. «Документы, оформленные без учета новых требований законодательства, будут возвращены контрагенту на доработку». — предупредили в энергокомпании.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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