{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
08:46  24 ноября 2017 0

Команду Комаровой признали самой целеустремленной. Губернатору вручат награду в присутствии людей из аппарата президента

губернаторы Урала, холманских игорь, комарова наталья
В Сургут приедут Наталья Комарова и Игорь Холманских, к ним могут присоединиться другие уральские губернаторыФото: Кондрат Александров © URA.RU

В пятницу, 23 ноября, губернатор Наталья Комарова и полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских работают в Сургуте. В графике главы Югры и полпреда два федеральных мероприятия.

Комарова и Холманских примут участие в работе всероссийской научно-практической конференции «Профессиональные государственные гражданские служащие: вызов и реалии современности». Это мероприятие начнется с вручения Наталье Комаровой премии SKOLKOVO Trend Award в номинации «Самая целеустремлённая региональная команда». Награждение пройдет в присутствии гостей конференции — начальника департамента управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Романа Позднякова и начальника этого же управления Леонида Вахина.

После конференции Наталья Комарова посетит торжественное открытие первой в Сургуте зарядной станции — этот объект построила компания «Тюменэнерго». А затем губернатор и полпред будут работать на следующем мероприятии — Всероссийский форум рабочей молодежи. Игорь Холманских и Наталья Комарова примут участие в панельной дискуссии, где к ним присоединятся участники форума и чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, и, возможно, еще несколько глав уральских регионов, но их визит пока под вопросом.

В программе визита губернатора в Сургут также посещение выставки окружного слета поисковых отрядов Югры и Центра политехнического обучения ОАО «Сургутнефтегаз».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров