В пятницу, 23 ноября, губернатор Наталья Комарова и полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских работают в Сургуте. В графике главы Югры и полпреда два федеральных мероприятия.
Комарова и Холманских примут участие в работе всероссийской научно-практической конференции «Профессиональные государственные гражданские служащие: вызов и реалии современности». Это мероприятие начнется с вручения Наталье Комаровой премии SKOLKOVO Trend Award в номинации «Самая целеустремлённая региональная команда». Награждение пройдет в присутствии гостей конференции — начальника департамента управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Романа Позднякова и начальника этого же управления Леонида Вахина.
После конференции Наталья Комарова посетит торжественное открытие первой в Сургуте зарядной станции — этот объект построила компания «Тюменэнерго». А затем губернатор и полпред будут работать на следующем мероприятии — Всероссийский форум рабочей молодежи. Игорь Холманских и Наталья Комарова примут участие в панельной дискуссии, где к ним присоединятся участники форума и чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, и, возможно, еще несколько глав уральских регионов, но их визит пока под вопросом.
В программе визита губернатора в Сургут также посещение выставки окружного слета поисковых отрядов Югры и Центра политехнического обучения ОАО «Сургутнефтегаз».