21:21 25 ноября 2017 0

В полиции родителей пострадавшей заверили, что в магазине «33 метра» это уже не первый случай: ранее там же на девочку упал унитаз Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми четырехлетняя девочка получила травму в сантехническом магазине «33 метра». На спину ребенку упала стопка панелей, от удара малышка полетела на пол и ударилась головой о стоящую на полу раковину, сообщил «URA.RU» отец постралавшей. Полиция провела проверку по данному факту и уже вынесла постановление

В редакцию «URA.RU» обратился житель Перми Дмитрий Хлебов, мужчина рассказал, что 21 октября 2017 года его дочь получила травму во время посещения сантехнического магазина. «Мы ходили, выбирали сантехнику, в одном из залов стоял шкаф, к нему были прислонены пластиковые панели для ванной, внезапно они начали падать. В этот момент перед панелями спиной стояла моя дочь. Я успел поймать часть панелей, но оставшиеся упали и ударили ребенка по спине, она упала и лбом ударилась об угол керамической раковины, стоящей на полу. Началось кровотечение», — рассказал Дмитрий корреспонденту «URA.RU».

По словам мужчины, мать девочки была в шоке от произошедшего, они с супругой просили сотрудников магазина принести им аптечку, вызвать скорую. Однако продавцы никак не реагировали на слова родителей. Вокруг начала собираться толпа людей, в итоге кто-то из покупателей вызвал врачей.

«Когда мы уже вышли на улицу, к нам прибежали сотрудники магазина и предложили замять ситуацию, говоря, что „им проблемы не нужны“», — уточнил пермяк. Позже с родителями пострадавшей девочки связалась администрация магазина и пообещала оказать помощь при лечении, все возместить. Однако впоследствии руководство компании перестало отвечать на звонки.

Родители ребенка написали заявление в полицию, где им сообщили, что в данном магазине это уже «не первый случай», ранее там на девочку упал унитаз. Правоохранители провели проверку по результатам которой вынесено постановление. Родители также выслали руководству магазина досудебную претензию, однако никакой реакции на нее не последовало.

1/2 Фото: Дмитрий Хлебов

Получить комментарий представителей магазина на момент публикации материала «URA.RU» не удалось, по телефону, указанному на официальном сайте магазина, никто не взял трубку.