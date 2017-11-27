Южноуральцы обсуждают владельца автомобиля, который защитил свой «ВАЗ» от угонщиков и воров цепями. Фотография с одной из парковок в Челябинске появилась в соцсетях.
«Вот такое чудо в соседнем дворе стоит. У него ещё внутри все двери цепью скованы», — сообщает автор снимка в паблике «Регион 74 Челябинск», ВК. Публикация спровоцировала множество шутливых комментариев: «Видимо у него несколько машин уже угнали»; «Внутренняя цепь салона между собой три двери держит, чтобы было бессмысленно закрывать себя внутри салона, а внешнюю перед. Что тут непонятного — антиугон 21-век»; «Там собаки рядом нету случайно?»
Некоторые пользователи предлагают усовершенствовать систему — привязав цепью заодно колеса и руль. Кто-то предположил, что цепями обмотала автомобиль супруга его владельца: «Выходные же, жена нацепила, чтоб пьяный муж не катался». А один из комментаторов считает, что цепи владелец «четырнадцатой» использует также вместо ремней безопасности.