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11:13  27 ноября 2017 0

Ансамбль супруги экс-главы тюменской Счетной палаты «перетанцевал» всех соперников на конкурсе в Германии. ВИДЕО

Ансамбль «Формейшн Вера» порадовал тюменцевФото: группа «Моя Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменский коллектив «Формейшн Вера» завоевал титул чемпионов мира на международном конкурсе в Германии. Об этом в соцсетях на своих страничках сообщили участники коллектива.

Тюменцы выступили на конкурсе World Standard Formation с композицией Always Shing Start. Второе и третье места заняли команды из Германии.

«По моему, это что-то невероятное! Германия, Брауншвейг — Формейшн „Вера“ Чемпионы Мира 2017!!!», — написала в своем аккаунте «ВКонтакте» одна из спортсменок, Ангелина Виноградова. «Молодцы, это нереально круто!»; «Поздравляем!» — отозвались тюменцы.

Видео: DanceSportTotal, Youtube

Тюменский коллектив «Формейшн Вера» становился чемпионом мира в 2006, 2010, 2013 и 2016 годах, получал титул чемпионов Европы в 2008, 2011 и 2015 годах. Также ансамбль является семикратным чемпионом России по латиноамериканской программе. Его бессменным руководителем является Вера Шерегова, экс-глава «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи», супруга экс-руководителя Счетной палаты Тюменской области.

Надежда Карташова
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