Тюменский коллектив «Формейшн Вера» завоевал титул чемпионов мира на международном конкурсе в Германии. Об этом в соцсетях на своих страничках сообщили участники коллектива.
Тюменцы выступили на конкурсе World Standard Formation с композицией Always Shing Start. Второе и третье места заняли команды из Германии.
«По моему, это что-то невероятное! Германия, Брауншвейг — Формейшн „Вера“ Чемпионы Мира 2017!!!», — написала в своем аккаунте «ВКонтакте» одна из спортсменок, Ангелина Виноградова. «Молодцы, это нереально круто!»; «Поздравляем!» — отозвались тюменцы.
Видео: DanceSportTotal, Youtube
Тюменский коллектив «Формейшн Вера» становился чемпионом мира в 2006, 2010, 2013 и 2016 годах, получал титул чемпионов Европы в 2008, 2011 и 2015 годах. Также ансамбль является семикратным чемпионом России по латиноамериканской программе. Его бессменным руководителем является Вера Шерегова, экс-глава «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи», супруга экс-руководителя Счетной палаты Тюменской области.