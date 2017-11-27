«Побежал за мячиком и утонул». В Пермском крае провалился под лед маленький мальчик

В Пермском крае утонул маленький мальчик — лед не выдержал веса малыша. Но, невзирая на опасность, пермяки массово выходят на едва замерзшие водоемы, сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС.
«У нас уже произошел несчастный случай на льду, — рассказала „URA.RU“ сотрудник пресс-службы ведомства Оксана Бутина. — Шестилетний ребенок утонул в поселке Новоильинском 25 ноября. Мальчик побежал за мячиком и выбежал на пруд, покрытый тонким льдом. В десяти метрах от берега лед треснул, и ребенок провалился. Спасатели достали уже тело мальчика».
Несмотря на аномально теплый и бесснежный ноябрь, пермяки уже начали выходить на подледную рыбалку. Три недели рыбачим уже», — хвастается в сети пользователь Рафаэль. На недоуменные вопросы комментаторов он заявляет, что соблюдает все меры предосторожности и не подвергает опасности жизнь. В краевом ГУ МЧС говорят, что лед еще слишком тонок и выходить на него смертельно опасно.
По словам собеседницы, до безопасного выхода на лед еще довольно далеко, особенно для рыбаков. «Сейчас идет начало ледостава — это очень опасное время. Для одиночного выхода на лед его толщина должна быть не менее семи сантиметров, для массового (это касается рыбаков, ведь они, как правило, приезжают компаниями) — не менее 25 сантиметров. Пока толщина льда недостаточна даже для одиночной прогулки.