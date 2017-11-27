Украинский радикал позавидовал богатой жизни крымчан

18:09 27 ноября 2017 0

Дмитрий Корчинский считает, что украинские чиновники, посещающие Крым, должны сидеть в тюрьме ФОТО: Wikipedia.org

Украинский националист Дмитрий Корчинский, объявленный российскими властями в розыск, заявил, что жители Крыма и непризнанных республик Донбасса живут лучше, чем украинцы. Корчинский призвал руководство Украины «преподать урок сепаратистам», перешедшим под контроль России.

«Хотелось бы, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, ведь нам нужно преподать урок всем сепаратистам в Украине, что если они переходят под руку Москвы, то ситуация ухудшается», — цитируют Корчинского «Дни.ру».

По мнению Корчинского, основная доля вины в сложившейся ситуации лежит на властях Украины. По его данным, крымские чиновники, бюджетники и военные сейчас живут гораздо богаче, чем в «украинские» годы. Кроме того, радикал призвал соотечественников не ездить на отдых на курорты «оккупированного полуострова».

«Мы не перекрыли транспортное сообщение с Крымом, не преследуем тех людей, которые посещают эти территории. Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму, и эти чиновники не сидят в тюрьме», — приводит слова Корчинского «Федеральное агентство новостей».