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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:09  27 ноября 2017 0

Украинский радикал позавидовал богатой жизни крымчан

Дмитрий Корчинский считает, что украинские чиновники, посещающие Крым, должны сидеть в тюрьмеФОТО: Wikipedia.org
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Украинский националист Дмитрий Корчинский, объявленный российскими властями в розыск, заявил, что жители Крыма и непризнанных республик Донбасса живут лучше, чем украинцы. Корчинский призвал руководство Украины «преподать урок сепаратистам», перешедшим под контроль России.

«Хотелось бы, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, ведь нам нужно преподать урок всем сепаратистам в Украине, что если они переходят под руку Москвы, то ситуация ухудшается», — цитируют Корчинского «Дни.ру».

По мнению Корчинского, основная доля вины в сложившейся ситуации лежит на властях Украины. По его данным, крымские чиновники, бюджетники и военные сейчас живут гораздо богаче, чем в «украинские» годы. Кроме того, радикал призвал соотечественников не ездить на отдых на курорты «оккупированного полуострова».

«Мы не перекрыли транспортное сообщение с Крымом, не преследуем тех людей, которые посещают эти территории. Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму, и эти чиновники не сидят в тюрьме», — приводит слова Корчинского «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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