В Тюмени замурованным в подвале кошкам подкидывают отраву. ФОТО

Жительница Тюмени Ольга Краснова рассказала в соцсетях о том, что в доме по адресу ул. Широтная, 43 заживо замуровали кошек. Управляющая компания не реагирует на просьбы открыть продухи, чтобы выпустить животных.
По словам девушки, УК заваривает продухи и подкидывает отраву, избавляясь таким образом от животных. Краснова предложила два решения проблемы: «либо искать юридически подкованного человека, который на законных основаниях убедит УК открыть хотя бы один продух, либо забирать всех кошек из подвала». Она призвала всех неравнодушных людей не оставлять без внимания запись, ведь в настоящее время кошки «медленно и мучительно приближаются к смерти».
По фото видно, как одна из кошек смогла выбраться из «ловушки». В управляющей компании по содержанию жилищного фонда корреспонденту «URA.RU» ответили, что не могут ни прокомментировать данную ситуацию, ни дать контакты того, кто смог бы.