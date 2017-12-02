Внучка Маслякова пожаловалась на предвзятое отношение из-за фамилии

08:16 02 декабря 2017 0

Таисия часто обращается за советом к дедушке Фото: Instagram kvnofficial

Внучка Александра Маслякова, 11-летняя Таисия стала ведущей нового телевизионного проекта «Детский КВН». По словам девочки, она все еще волнуется перед выходом на сцену, но больше всего страдает из-за предвзятого отношения людей.

Телеведущая ходит в школу, увлекается различными хобби и переживает из-за мнения окружающих. «Честно говоря, не все в моем окружении видят во мне ту девочку, которой я являюсь на самом деле. Есть люди, которые ко мне относятся предвзято из-за моей фамилии», — рассказала Маслякова журналу Starhit.

По словам девочки, за играми КВН она наблюдает с пяти лет и даже успела выступить в номере одной из команд — год назад она участвовала в этапе «Домашнее задание» команды высшей лиги Сборная ГУУ и МИСиС. Она призналась, что нервничает перед появлением на сцене. «Частенько спрашиваю у дедушки, когда же уже волнение пройдет. А он говорит, чтобы я потерпела, потому что все приходит с опытом. Вообще близкие меня всегда очень поддерживают», — заявила телеведущая.

Отметим, 1 декабря стало известно, что дедушка Таисии Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр „Планета КВН“», напоминает «Русская планета». При этом он остается президентом Международного союза КВН, а также одним из ключевых руководителей проекта.