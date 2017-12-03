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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
04:31  03 декабря 2017 0

Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с фурой, есть погибшие

Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Автобус выполнял рейс из Чебоксар в МосквуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в Нижегородской области. Автобус, выполнявший рейс из Чувашии в Москву столкнулся с грузовиком Volvo. Сообщается об одном погибшем, еще четверо были госпитализированы.

Как сообщает «РенТВ» со ссылкой на УГИБДД региона, инцидент произошел на 561 километре автодороги М7 «Москва-Уфа» в Воротынском районе Нижегородской области. В салоне автобуса из Чебоксар находился 31 человек, в том числе двое сменных водителей. При столкновении один из них погиб. Четверым пассажирам потребовалась госпитализация.

В результате ДТП на трассе образовалась пробка, сотрудники ГИБДД были вынуждены организовать реверсивное движение, передает телеканал 360. Причины ДТП устанавливаются.

Евгений Александров
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