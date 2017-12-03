Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с фурой, есть погибшие

04:31 03 декабря 2017 0

Автобус выполнял рейс из Чебоксар в Москву Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в Нижегородской области. Автобус, выполнявший рейс из Чувашии в Москву столкнулся с грузовиком Volvo. Сообщается об одном погибшем, еще четверо были госпитализированы.

Как сообщает «РенТВ» со ссылкой на УГИБДД региона, инцидент произошел на 561 километре автодороги М7 «Москва-Уфа» в Воротынском районе Нижегородской области. В салоне автобуса из Чебоксар находился 31 человек, в том числе двое сменных водителей. При столкновении один из них погиб. Четверым пассажирам потребовалась госпитализация.

В результате ДТП на трассе образовалась пробка, сотрудники ГИБДД были вынуждены организовать реверсивное движение, передает телеканал 360. Причины ДТП устанавливаются.