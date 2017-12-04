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Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
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04 декабря 2017
15:58  04 декабря 2017 1

«Будет на столе у Путина». Кремль закупает книги пранкеров Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус в Екатеринбурге, вован и лексус, книга по ком звонит телефон
Чиновники должны знать, как делается развод по телефонуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Пранкеры Вован и Лексус
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Управление делами президента РФ решило закупить книгу пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова «Вован и Лексус. По ком звонит телефон». Информация о контракте содержится на сайте госзакупок. Соответствующий договор заключен 22 ноября 2017 года.

Согласно договору, книжная экспедиция управления делами президента Российской Федерации обязуется покупать книгу пранкеров у единственного поставщика, ООО «Юпитер», по цене 286 рублей за штуку. Количество закупаемых книг не указано. Как пояснил «URA.RU» источник, близкий к администрации президента, договор носит рамочный характер: количество будет определяться заявками, но при этом цена приобретаемых изданий будет фиксированной.

Как стало известно «URA.RU», пранкеры уже в курсе, что их книги закупает Кремль. «Ничего удивительного! В этой же закупке — книги Старикова, а их видели у Путина, так что вполне возможно, что и наша книга окажется у него на столе, — говорит Алексей Столяров. — Некоторым политикам, депутатам, лидерам фракций в Госдуме мы уже вручили нашу книги, несколько экземпляров раздали сотрудникам и руководству министерства иностранных дел».

Книгу пранкеров Кремль будет закупать по цене 286 рублей
Скриншот закупки: Андрей Гусельников

По мнению Лексуса, книга о телефонных розыгрышах будет вполне уместна на столах чиновников. «Думаю, она будет интересна сотрудникам управлений и внешней, и внутренней политики администрации президента, а также пресс-службе первого лица, потому что в книге мы рассказываем, как не попадать в такие казусы, когда пресс-секретарю президента приходится придумывать, как объяснить пранк или фейковое письмо, — говорит Лексус. — Мы наглядно показываем, как в конкретной ситуации поступил, допустим, президент Украины и как нужно было бы поступить его пресс-службе. И честно рассказываем, как избежать общения с нами».

Пранкер надеется, что Кремль будет закупать их книги серьезными партиями. «Я знаю, что книги Старикова администрация президента брала аж десятитысячными экземплярами, — говорит Столяров. — Надеемся, что и нашу книгу купят не одну и не две, а будут закупать тысячами».

В спецификации к договору о закупке есть и множество других крайне интересных изданий, которые поступят в Кремль — например, книга «Золотое столетие династии Романовых: Между империей и семьей», «100 ловушек в личной жизни. Как их распознать и обойти», «Android. Программирование для профессионалов», билеты для экзамена в ГИБДД, книга «Вижу вас насквозь. Как „читать“ людей», «Вино, настойка, самогон. Лучшие рецепты» и многое другое.

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Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что несколько экземпляров книги пранкеров купил замглавы администрации свердловского губернатора Вадим Дубичев. Как пояснил «URA.RU» чиновник, он приобрел их для себя, директора департамента информполитики региона Александра Иванова, главы администрации губернатора Владимира Тунгусова и губернатора Евгения Куйвашева.

Книга пранкеров «Вован и Лексус». По ком звонит телефон» вышла в свет в сентября 2017 в издании «Питер». В нее вошли все самые знаменитые их пранки — с шоуменами, политиками и даже президентами разных стран, включая Петра Порошенко, Реджепа Эрдогана, Дидье Маруани, американских сенаторов и других. После презентации ее на книжной ярмарке ВДНХ «телефонные шутники» представили своей первый «литературный опус» в различных российских городах (а также в Донецке и Луганске). Одна из презентаций прошла в Екатеринбурге.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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